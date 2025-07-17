17 Июля 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле "спихнули" поправку о штрафах за VPN на депутатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе на счет запрета на поиск и доступ россиян к экстремистским материалам и о штрафах за рекламу VPN-ресурсов, которые собираются установить депутаты Госдумы.

"Я не знаком с этой инициативой депутатов, не знаю деталей, поэтому не имею возможность прокомментировать. Судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема моментально стала резонансной. Нужны более подробные объяснения этой инициативы, чтобы ответить на вопросы людей", - заявил журналистам Песков.

Примечательно, что, по некоторым данным, инициатива о запрете родилась в администрации президента России, к которой относится и Песков.

Так, Telegram-канал Faridaily журналистки Фариды Рустамовой пишет: "Автором поправок про VPN значится правительство. Но разработаны они были в администрации президента, знает высокопоставленный источник Faridaily, осведомленный о подготовке законопроекта".

В 2022 году Песков признался журналистам, что использует VPN: "Да, конечно. Ну а почему нет? Это не запрещено". Кстати, по этому поводу накануне высказалась общественница Екатерина Мизулина: "Вы же тоже помните, что Песков пользуется ВПН? У меня вопрос: будет ли он за это оштрафован? Надеюсь, что да".

Теги: дмитрий песков, госдума, штрафы


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Развитие сюжета:

Ранее 17.07.2025 14:15 Мск Госдума одобрила штрафы для россиян за доступ к экстремистским материалам

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