Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Раде

Зеленский и депутат Рады Алексей Гончаренко* утром устроили перепалку в Раде, пишет Telegram-канал "Политика страны".

Гончаренко, который резко критикует Зеленского в последний год, спросил его, когда будет демобилизация тех, кто на фронте четвертый год. На что тот сказал, что это произойдет тогда, когда будут побеждены все враги, а такие, как Гончаренко, тоже будут на фронте. В ответ послышались крики "Ганьба!" (укр. позор).

Накануне Гончаренко устроил потасовку в Раде.

*внесен в России в список террористов и экстремистов