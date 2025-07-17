Индия проживет без российской нефти, если будут введены пошлины – власти страны

Индия сможет компенсировать импортные поставки нефти из альтернативных источников, если на российскую нефть начнут действовать вторичные санкции со стороны США, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентые ввозные пошлины для тех стран, которые будут покупать российские энергоносители, если Москва за 50 дней не заключит перемирие с Киевом.

По словам Пури, на рынке появляются новые поставщики, такие как Гайана, а также наращивают поставки существующие, такие как Бразилия и Канада. Да и сама Индия наращивает объемы разведки и добычи.

"Я совершенно не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим разберемся. Индия диверсифицировала источники поставок [нефти], и, по-моему, мы расширили свою географию закупок с 27 стран, у которых мы раньше закупали продукцию, до 40 стран сейчас", - цитирует министра Reuters.

Импорт нефти в Индию из России незначительно вырос в первой половине этого года, при этом частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy осуществили около половины общего объема закупок из России.

Согласно имеющимся данным, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок Индии. За ней следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.