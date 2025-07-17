17 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области стартовала акция "Собери ребёнка в школу"

В Тюменской области стартовала акция "Собери ребёнка в школу". Её поддерживают "Единая Россия", "Молодая Гвардия" и волонтёрские объединения. О старте благотворительной акции в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что 1 сентября уже совсем скоро и важно, чтобы каждый ребёнок, независимо от жизненных обстоятельств, встретил День знаний с радостью.

Суть благотворительной акции заключается в помощи ученикам из многодетных и малообеспеченных семей, школьникам с особенностями здоровья, детям участников специальной военной операции, а также ученикам из новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этих детей волонтеры готовят школьные наборы.

Для многих семей такая помощь – реальная поддержка. В прошлом году по всей стране удалось собрать более 287 тысяч комплектов – рюкзаки, тетради, форма, спортивный инвентарь. Всё, что нужно для старта учебного года.

"В Тюмени пункт сбора открыт на базе Штаба общественной поддержки "Единой России". Присоединиться может каждый. Давайте вместе сделаем так, чтобы 1 сентября стало настоящим праздником для каждого школьника", - обратился к школьникам Александр Моор.

Теги: Собери ребёнка в школу, акция, дети


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