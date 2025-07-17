Георгий Филимонов представил вологодские проекты вице-премьеру Дмитрию Чернышенко

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил региональные проекты по развитию туризма и образования Заместителю Председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко в рамках рабочей поездки в Москву.

«В преддверии празднования 880-летия Великого Устюга уделили особое внимание вопросам развития города и муниципалитета. Сегодня родина Деда Мороза – настоящий туристский бренд, центр притяжения туристов, семей с детьми. Запустили здесь масштабный инвестиционный проект по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, которая позволит увеличить число экскурсантов. Благодарю Дмитрия Николаевича за поддержку нашей инициативы. Создаем новые возможности для комфортного и интересного отдыха, чтобы Великий Устюг стал еще привлекательнее для гостей», – заявил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В частности, проект предполагает организацию круглогодичного культурно-этнографического кластера с востребованными объектами туристской индустрии. Площадь создаваемой зоны составит 166,7 гектара. Ранее инициатива также была одобрена Президентом.

Параллельно в рамках подготовки к юбилею Великого Устюга ведется комплексное развитие территории. Планируется обустройство архитектурной подсветки зданий, развитие сети туристских прогулочных маршрутов, установка модульных торговых павильонов.

«Ведем активную работу по исполнению поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Построим кампус вуза в Череповце и кампус СПО в Вологде. Укрепляем систему сквозного и бесшовного подхода «школа – колледж – вуз», чтобы вологодская молодежь не хотела уезжать и получала качественное образование на родной земле», – подчеркнул Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

На базе Череповецкого госуниверситета запланировано открыть пять кластеров по химии, интеллектуальным робототехническим системам, биоинженерии, разработке низкотемпературных решений и новых решений в энергоносителях. В свою очередь, в Вологде будет создан учебно-производственный комплекс, где будут обучать основам работы в цифровой отрасли, машиностроении, энергетике, агро- и лесопромышленности.

На данный момент в Вологодской области уже открыто 13 кластеров СПО, включая машиностроение, химическую отрасль, туризм и педагогику. Подготовка кадров для значимых отраслей экономики на базе среднего профессионального образования реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Кроме того, в ЧГУ создана Передовая инженерная школа, а по всему региону работают «Кванториумы» и «ИТ-кубы». Инфраструктура областных образовательных учреждений постоянно развивается, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован Президентом.