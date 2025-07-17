Россия может передать Украине тела ещё 3 тысяч солдат ВСУ

Россия собирается передать Украине ещё 3 тыс. тел солдат ВСУ.

"Украинской стороне будет передано 3 тыс. тел, как и обещал президент. Сегодня – начало именно этого трека", - сказал РИА Новости источник, близкий к переговорной группе России.

Сегодня стало известно о передаче Украине 1 тыс. тел погибших солдат. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

2 июня в Турции прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Основные договорённости: передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", обмен пленными в возрасте до 25 лет.