В канун Дня металлурга Президент побывал на Южному Урале

Накануне Президент Владимир Путин посетил Челябинскую область, побывал на ММК, пообщался со специалистами предприятия и провел рабочую встречу с губернатором Южного Урала Алексеем Текслером.

Общаясь с сотрудниками ММК, Президент Владимир Путин отметил, что он следит за развитием Магнитогорска и Южного Урала.

«С губернатором мы в контакте постоянно находимся. Я знаю, как развивается город. Ещё будем встречаться с губернатором, поговорим обо всём, и о развитии области в целом, и о Магнитогорске в частности. Больницы, детские сады капитально ремонтируются, новые строятся. До конца этого года будут ещё объекты», - заявил Владимир Путин.

Уже в ходе рабочей встречи Алексей Текслер доложил главе государства о развитии региона.

В части объектов здравоохранения губернатор сообщил, что в регионе построено 134 и отремонтировано 266 объектов. Текущий год стал рекордным: введено в эксплуатацию 98 объектов, включая 4 крупных районных больницы, отремонтировано 80 объектов. В Магнитогорске, в частности, строится многопрофильный медицинский центр:

«Для Магнитогорска, и для всей области, учитывая, что Магнитогорск - центр южной агломерации, очень важный проект. Планируем завершить его к столетию Магнитогорска», - пояснил Алексей Текслер.

В ходе встречи губернатор подробно рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей, реализуемых в Челябинской области.

«Главная задача – всесторонняя помощь нашим бойцам и забота об их семьях, – подчеркнул губернатор. - Мы внедрили по вашему поручению единый стандарт мер поддержки. В регионе действует 34 региональных меры поддержки, 20 муниципальных, а всего с учетом федеральных 140 мер. В Челябинске мы открыли уникальный центр поддержки и реабилитации участников СВО. Под одной крышей собрали федеральные, региональные структуры: НКО, Фонд защитников Отечества, медицинский центр, отделение медицинской реабилитации залы лечебной физкультуры, прокат средств реабилитации, центр занятости».

Алексей Текслер рассказал Президенту о планах развития филиальной сети центров во всех крупных городах области, доложил об организации системы медицинской реабилитации.

Так, за счет средств областного бюджета проведен капремонт областного военного госпиталя Минобороны. А областной госпиталь ветеранов войн по оценке Союза госпиталей ветеранов войн признан лучшим в номинации «Амбулаторная медицинская реабилитация».

На Южном Урале идет строительство центра адаптивных видов спорта, в котором будет представлена 31 спортдисциплина. Завершается процесс проектирования объекта.

Губернатор рассказал также о ходе реализации кадровой программы «Герои Южного Урала» – регионального аналога федеральной программы «Время Героев». 60 участников программы уже проходят обучение. Напомним, губернатор выступает наставником в федеральной программе и планирует взять под свое крыло участников региональной программы.

Также Алексей Текслер сообщил, что регион оказывается помощь Ясиноватой, Волновахе и Авдеевке (ДНР), область уже инвестировала 4 млрд рублей в период с 2022 по 2024 год. Отремонтировано, восстановлено и построено 82 объекта, еще 38 объектов будут сданы в текущем году.

Отдельно глава Южного Урала остановился на информации о работе в образовательной сфере региона. Так, с 2019 года введено 16 школ и 73 детских сада. В текущем году планируется сдать еще 5 новых школ, в том числе современную школу с бассейном в Магнитогорске. Развивается система среднего профессионального образования. Челябинская область – лидер программы «Профессионалитет». Создано 22 центра, из них 20 образовательно-производственных кластеров – больше, чем в любом другом регионе страны. Активно ведется профориентационная работа со школьниками, функционируют 177 инженерных классов.

В Челябинской области осуществляется поддержка молодых семей, в регионе действует студенческий семейный капитал. Эта уникальная мера поддержки, аналогов которой нет в других регионах России, предусматривает выплату до 1,04 млн руб. семьям студентов техникумов и вузов при рождении ребенка. За год действия программы ее возможностями уже воспользовались 73 семьи.

В числе ключевых инфраструктурных проектов, о которых губернатор доложил Президенту - строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Челябинск, реализуемый совместно с Минобрнауки проект научно-инженерного центра в Магнитогорске на базе МГТУ им. Г.И. Носова.

Резюмируя, Алексей Текслер сообщил, что за последние 5 лет ВРП региона вырос вдвое – с 1,5 трлн до 3 трлн рублей.

Глава государства перед встречей с губернатором вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, полномочным представителем Президента в УрФО Артёмом Жогой, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым и генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым посетил коксовую батарею № 12 ММК - крупнейший инвестиционный проект компании последнего десятилетия.

Напомним, уникальный с точки зрения производительности и оборудования объект Президент России Владимир Путин запускал в режиме ВКС в июле 2024 года.

Сейчас коксовая батарея № 12 вышла на проектную мощность- 2,5 млн тонн сухого валового кокса в год. Это объект полного цикла: от приема угольного концентрата до передачи готового кокса в доменный цех. Батарея является самой производительной в стране. Комплекс оснащен современными природоохранными сооружениями. Основным подрядчиком строительства КБ и поставщиком оборудования для нее выступила компания SINOSTEEL (КНР).

Реализация проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. тонн в год. В 2024 году этот объект стал победителем X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет – 2024» в номинации «Металлургия» и конкурса «Главное событие 2024 года в металлургии России», проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо».

Президент после ознакомления с производством тепло пообщался с сотрудниками предприятия, поздравил с наступающим Днём металлурга.

Полномочный представитель Президента в Уральском округе Артем Жога назвал визит главы государства важным днем для округа и Южного Урала.

«Для нас большая честь принимать главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка – гордость Урала и всей России», - подчеркнул Артем Жога в общении с уральскими журналистами.





Также в рамках визита глава государства ответил на вопросы сотрудников ММК в ходе посещения ООО «Механоремонтный комплекс», входящего в Группу ММК. Здесь Президент дал старт запуску нового цеха машиностроительной продукции.

При поддержке Фонда развития промышленности ММК инвестировал в этот проект 6,5 млрд рублей. Цех сможет изготавливать более 10,5 тыс. тонн машиностроительной продукции в год. Здесь будет производиться нестандартное оборудование тяжелого машиностроения, с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование. В цехе установлено современное технологическое оборудование, около 40% из которого – отечественного производства.

Участники торжественного мероприятия ознакомились и с другим крупным инвестиционным проектом МРК – строящийся цех литейно-кузнечной продукции. Объект будет представлять собой современное производство полного цикла по выпуску импортозамещающей машиностроительной продукции: кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки, крупногабаритных поковок с развесом слитка до 120 тонн. Объем инвестиций в проект превысит 21 млрд рублей. Строительство должны закончить в 2026 году.

В завершение поездки Владимир Путин посетил городской курорт Магнитогорска «Притяжение», ознакомился с макетом парка и осмотрел самый большой в мире светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины».

«Благодарен нашему президенту за постоянное внимание и поддержку. Мы все ее чувствуем. Это мотивирует Южный Урал продолжать усердно трудиться во благо России!», сказал губернатор Алексей Текслер по завершении визита главы государства.