Паслер: Концессии в Свердловской области работают и приносят эффект

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прокомментировал ситуацию с концессионными соглашениями в регионе.

Как заявил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, "самоцели расторгнуть все концессии у нас нет".

"Вижу, что концессии работают и приносят эффект. Думаю, большинство из них будет жить. Будем ли их перетрансформировать – когда будут заканчиваться, тогда и будем обсуждать", - отметил Паслер.

По его словам, от тех концессий, которые будут неэффективны, регион в дальнейшем будет отказываться.