"Бог дал деточку – даст и денежку": Паслер призвал не откладывать рождение детей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер призвал молодежь не ждать материального благополучия и сразу заводить семью и детей. На пресс-конференции один из журналистов поднял вопрос о том, что даже при материальной поддержке от государства, приобретение квартиры, где можно жить семьей, неподъемно для кошелька молодого поколения.

На вопрос о том, будут ли какие-то еще меры поддержки для молодых семей Среднего Урала, Паслер сослался не на инициативы депутатов или прописанные планы, а на самого Бога.

"Вспомнил свой разговор, когда мне было 25 лет. Я рассуждал примерно так же: семья, нужно сначала квартиру и потом все остальное. Один умный человек сказал мне так: бог дал деточку – даст и денежку. Поэтому вы зря эту историю оттягиваете. Мотивация создать условия для семьи даст вам новую траекторию развития", - отметил Паслер.

При этом он добавил, что в регионе развиваются самые разные сферы. В том числе, улучшаются условия для перспективных кадров. В совокупности с существующими мерами поддержки от государства и региона, возможностей обрести материальное благополучие будет больше.

Паслер отметил, что в 2025 году сумма расходов на поддержку семьи и детей в структуре областного бюджета составила 64 миллиардов рублей. Сегодня в регионе живут почти 80 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 260 тысяч детей.

"Мы в свою очередь стараемся поддерживать родителей, в июне приняты три меры поддержки молодых, студенческих семей. Это расходы для областного бюджета, но мы готовы развивать это направление. Кроме того, вопросы обеспечения жильем должны решаться бизнесом и властью совместно", - отметил Денис Паслер.

Напомним, что новые региональные меры поддержки молодых семей включают в себя электронный сертификат на покупку товаров первой необходимости номиналом 50 тысяч рублей, компенсацию процентов по ипотеке или займу на жильё до 500 тысяч рублей, а также компенсацию расходов на найм жилья во время учёбы в ссузе или в вузе до 15 тысяч рублей в месяц.