17 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

На полигоне ВСУ мобилизованный расстрелял двух сержантов

В учебном центре в Черниговской области мобилизованный расстрелял двух сержантов. Об этом накануне сообщил депутат Рады Артем Дмитрук.
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Это произошло днем 16 июля около поселка Гончаровское во время проведения учебных стрельб на общевойсковом полигоне сухопутных войск ВСУ. Называются даже фамилии мобилизованного и двоих застреленных, по которым первый начал стрелять из автомата. Причем каждому из них потом сделал контрольные выстрелы в голову, об этом пишет известный в прошлом боевик Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов). Третьему сержанту, в которого пытались стрелять, повезло, он даже не ранен. Дмитрук утверждает, что подобных случаев немало, просто они редко становятся известны. В этот раз он тоже официально не подтвержден.

Как стало известно, во время прибытия в воинскую часть насильно мобилизованный заявлял, что не собирается воевать в бандеровской армии, он еще в 2022 году хотел выехать в Россию, но киевский режим запретил выезд за границу.

Украинский адвокат Клим Братковский написал, что ТЦК после посылают на базовую общевойсковую подготовку даже шизофреников, поэтому удивляться нечему - такова политика правящего на Украине режима.

Недавно инструктор одного из полигонов ВСУ главный сержант Антон Черный заявил, что до 70% украинских новобранцев сбегают из учебных центров. А об издевательствах при мобилизации на Украине говорят даже на уровне ООН.

Теги: всу, расстрел, мобилизация


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