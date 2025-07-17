На полигоне ВСУ мобилизованный расстрелял двух сержантов
В учебном центре в Черниговской области мобилизованный расстрелял двух сержантов. Об этом накануне сообщил депутат Рады Артем Дмитрук.
Это произошло днем 16 июля около поселка Гончаровское во время проведения учебных стрельб на общевойсковом полигоне сухопутных войск ВСУ. Называются даже фамилии мобилизованного и двоих застреленных, по которым первый начал стрелять из автомата. Причем каждому из них потом сделал контрольные выстрелы в голову, об этом пишет известный в прошлом боевик Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов). Третьему сержанту, в которого пытались стрелять, повезло, он даже не ранен. Дмитрук утверждает, что подобных случаев немало, просто они редко становятся известны. В этот раз он тоже официально не подтвержден.
Как стало известно, во время прибытия в воинскую часть насильно мобилизованный заявлял, что не собирается воевать в бандеровской армии, он еще в 2022 году хотел выехать в Россию, но киевский режим запретил выезд за границу.
Украинский адвокат Клим Братковский написал, что ТЦК после посылают на базовую общевойсковую подготовку даже шизофреников, поэтому удивляться нечему - такова политика правящего на Украине режима.
Недавно инструктор одного из полигонов ВСУ главный сержант Антон Черный заявил, что до 70% украинских новобранцев сбегают из учебных центров. А об издевательствах при мобилизации на Украине говорят даже на уровне ООН.