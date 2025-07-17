Бренд Zielinski & Rozen опроверг сообщения о помощи ВСУ

Израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen опубликовал опровержение слов депутата Андрея Лугового о том, что компания, якобы, поддерживает ВСУ и поставляет в ВСУ свою продукцию.

В Zielinski & Rozen заявили, что на опубликованных в сети фотографиях запечатлена поддельная продукция, и с контрафактном производитель пытается бороться. Так, за последние несколько лет было выявлено 2,5 тыс. случаев продажи подделок на маркетплейсах, в 350 случаях оригиналу удалось выиграть суды.

Накануне депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил в прокуратуру России запрос о проверке Zielinski & Rozen на причастность к финансированию ВСУ. Луговой без тени сомнений заявил, что компания обеспечивает украинскую армию, а также, возможно, уходит от налогов в РФ.

"Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит, как минимум, потеря производств и огромного рынка сбыта в России", - резюмировал ЛДПР-овец в своем Telegram-канале. Он не написал, что будет в случае, если информация не подтвердится. Иск о клевете Zielinski & Rozen пока не подавали.