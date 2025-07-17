В деле бывшего замгубернатора Югры Алексея Шипилова появились новые обстоятельства

В деле бывшего замгубернатора Югры Алексея Шипилова появились новые обстоятельства: его теперь обвиняют не только в получении взятки, но и в превышении должностных полномочий, сообщает "Мегаполиса" со ссылкой на свой источник.

Новый эпизод возник после серии очных ставок, проведенных в рамках расследования.

"Скорее всего, один из свидетелей или даже фигурант связанного с делом Шипилова уголовным процессом в отношении экс-мэра Сургута Филатова и руководства УК из Нижневартовска "Диалог" мог дать показания, которые подтолкнули к появлению новых обвинений", — приводит издание слова источника.

Он предполагает, что появление новой статьи УК связано с расширением уголовного дела в связи с возможными связями между различными фигурантами и событиями, произошедшими в ходе следствия. Показания дали на первого зама бывшие высокопоставленные чиновники администрации муниципалитетов. Позже, на очных ставках, они подтвердили свои слова.

Как сообщало Накануне.RU, Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.