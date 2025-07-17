Условия службы в МВД сейчас являются провокацией ко взятке - правозащитник

Современные условия службы в МВД являются "провокацией ко взятке", считают в Совете по правам человека при президенте России. Нормальными такие условия не назовешь, полагают правозащитники.

Ранее стало известно, что в Ростовской области полицейским на работе будут выплачивать "компенсацию" в случае, если им предложили взятку, а они от нее отказались. В СПЧ считают, что это не решит проблему.

"Я думаю, что компенсации могут стать отдельным направлением коррупционной деятельности. Поэтому я негативно отношусь к этой практике и считаю ее неправильной. Стимулировать службу надо по-другому. И профилактировать коррупцию надо по-другому", - сказал в эфире радио "Говорит Москва" член Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По словам Казанова, надо ужесточать законодательство и стимулировать работу в МВД хорошим социальным пакетом. "Потому что сегодняшние условия службы сотрудников МВД не являются нормальными. Мы об этом говорили, министр об этом говорит. Заметьте, за последние несколько лет Минфин ни разу не повышает содержание органов МВД, это же провокация ко взятке", - отметил правозащитник.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев говорил о жестком дефиците кадров в полиции, особенно это касается участковых.