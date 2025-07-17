Паслер: Среднему Уралу пока не стоит возрождать малую авиацию

В Свердловской области пока не стоит возрождать малую авиацию для путешествий между городами. Об этом заявил врио губернатора Среднего Урала Денис Паслер. По его словам, на сегодняшний день это не столько неактуально, сколько небезопасно.

"Тут надо учитывать несколько моментов. С учетом того, что у нас периодами ракетные опасности в стране появляются, хочу сказать, что, находясь в этом формате жизни – этого не нужно. Когда идет вопрос о безопасности, и ситуация в небе может меняться – тебе просто не до этого", - отметил Паслер.

Помимо этого, по его словам, это может быть невыгодно для самих пассажиров: с развитием дорог сейчас людям приоритетнее путешествовать самостоятельно и самим контролировать свое путешествие. Да и будет ли человек переплачивать за перелет туда, куда может добраться на автобусе всего за 4 часа – тоже вопрос.

"Будет ли маршрут окупаться? Надо посчитать, сколько это будет со стоимостью перелета. Если экономически людям это будет выгодно – можно это использовать, но я сейчас сомневаюсь, что так будет на фоне автомобильных перевозок", - добавил Паслер.