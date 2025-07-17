В Воронеже предотвращён теракт предполагаемого последователя разведки Украины

В Воронеже задержан предполагаемый пособник Главного управления разведки Украины

Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Воронеже 41-летнего пособника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). Сотрудники спецслужбы полагают, что россиянин сам установил и поддерживал контакт с сотрудником управления.

Злоумышленник передавал сведения о средствах противовоздушной обороны Министерства обороны России в Воронежской области. Позже он извлёк самодельное взрывное устройство, чтобы совершить теракт на объекте энергетической инфраструктуры региона. Предполагаемого подрывника задержали. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Подозреваемый даёт признательные показания. Он арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.