ТМК ко Дню металлурга презентовала песню из кинофильма "Весна на Заречной улице" в исполнении заводчан

Трубной металлургической компанией (ТМК) презентован музыкальный видеоклип на песню "Когда весна придет, не знаю".

Песня из известной кинокартины "Весна на Заречной улице" написана композитором Борисом Мокроусовым на стихи Алексея Фатьянова. ТМК сделала такой подарок в преддверии профессионального праздника Дня металлурга, который в 2025 году отмечается 20 июля.

Как отмечает пресс-служба ТМК, ролик снят в рамках всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, часть кадров сделана на действующих производствах предприятий компании. Песню исполнили работники крупнейших предприятий ТМК.