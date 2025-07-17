Паслер о строительстве метро в Екатеринбурге: Деньги на крупные проекты появятся после СВО

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер высказался о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. По его словам, деньги на крупные проекты появятся только после окончания СВО.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции, метро – "тема болезненная".

"Все давно ждут эту историю. Город растет, застраивается. Но город компактный, и отсутствует возможность развивать надземный транспорт. Метро по всем параметрам для Екатеринбурга смотрится. Тема непростая, но не потому, что мы не можем ее технически решить. В Свердловской области достаточно потенциала, чтобы построить. Люди, компании – все есть", - заявил Паслер.

Однако он признал, что "с ресурсами непросто".

"Надо вопросами заниматься, забыть эту тему невозможно. Я поднимал эту тему в разговоре с президентом. Надо задачу решать вместе с федеральным центром. Это дорого, но это нужно делать. Думаю, что со временем будет федеральная поддержка. Сегодня есть задача, на которую работает вся страна. Решим ее – будет реализация крупных инфраструктурных проектов", - отметил врио свердловского губернатора.