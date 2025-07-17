"Неслыханный удар по образованию". Сергей Рукшин возмущен поощрением школ за хорошие результаты ВПР

Намерение Рособрнадзора присваивать школам отличительные знаки "Высокая культура оценивания" и "Высокое качество образования" за высокие результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) и ЕГЭ возмутительно. Так считает народный учитель России, профессор кафедры математического анализа РГПУ Сергей Рукшин.

Как сообщалось, Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования будут присваивать эти знаки ежегодно по итогам учебного года на основе анализа результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

"Это неслыханный удар по образованию. Рособрнадзор своими ЕГЭ и ВПР добьет среднюю школу: репетиторы и отбор учеников гораздо сильнее влияют на результаты, чем работа школ. Опять конкурсы кошельков, должностей... Белые школы для белых, черные для черных? Школа и учеба становятся инструментом сегрегации и перестают быть социальным лифтом", - написал Рукшин.

В комментариях также отмечают, что деление школы на успешные и нет неправильно, это приведет к припискам, махинациям, стремлении школ любой ценой повысить результаты своих учеников .