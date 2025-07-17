Национализированное "Южуралзолото" приватизируют - Силуанов

Государство не долго будет оставаться собственником одного из крупнейших золотодобывающих предприятий страны – "Южуралзолота". Экспроприированные судом акции и доли в управляющей компании ЮГК приватизируют, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее суд по иску Генпрокуратуры отобрал у бизнесмена и депутата Заксобрания Челябинской области Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно.

"[ЮГК] Будет продаваться, да. Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов [составила прибыль от приватизации]. В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов", — цитирует РИА Новости Силуанова.

"Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов", — сообщил министр.