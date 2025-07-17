Президент Колумбии призвал НАТО прекратить агрессию и помощь нацистам

Колумбия должна держаться от агрессивного НАТО подальше, равно как и от тех европейских стран, которые подливают масло в огонь военного конфликта, помогая нацистам. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Он сказал, что Колумбии с этими странами и с НАТО не по пути. Они предают собственные народы и бомбят мирные города. Имелась в виду агрессия Израиля и США против Ирана. Израиль в НАТО не входит, но является одним из основных партнеров военного альянса. Если же Запад будет давить на Колумбию, она найдет поддержку в других регионах. А Колумбия не должна быть причастна к поставкам ресурсов, которые используются в военных целях. Так, сейчас его страна входит в пятерку крупнейших экспортеров угля в мире и часть поставок идет в Израиль, который пускает его на бомбы против мирного населения.

"Это не армии свободы, это армии тьмы. А у нас должны быть армии света. Мы должны сказать Европе, что если она хочет быть с Латинской Америкой или с Африкой, она должна прекратить помогать нацистам", - подчеркнул Петро.

В 2017 году Колумбия стала одним из глобальных партнеров НАТО и первым партнером в Латинской Америке. В мае 2022 года тогдашний президент США Джо Байден подписал постановление о предоставлении Колумбии статуса основного союзника за пределами НАТО.