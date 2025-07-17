WSj: США не заключают сделку с ОАЭ по чипам из-за Китая

Названа возможная причина того, что США не заключают с ОАЭ сделку по чипам. Разговоры о соглашении идут ещё с весны.

Некоторые представители администрации Соединённых Штатов опасаются, что доступ к американским технологиям может получить Китай. Из-за этого стороны не могут договориться об условиях сделки.

Как сообщили собеседники The Wall Street Journal, сделку согласуют только в том случае, если ОАЭ согласятся на новые требования США, которые отвечали бы интересам национальной безопасности страны. О согласии на поставку микросхем ОАЭ Трамп заявил еще в мае во время ближневосточного турне, пишет РБК.