Госдума сегодня рассмотрит скандальные поправки о запрете поиска экстремистского контента

Многие, например, отметили, что в очередной раз нарушается один из главных принципов рассмотрения законопроекта: без широкого обсуждения он вносится в виде поправок ко второму чтению в другой, совершенно "левый" законопроект (в данном случае – в законопроект "об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности". Где экспедиционная деятельность и где штрафы за поиск информации в сети? Известно, что поправки, меняющие концепцию законопроекта, должны выделяться в отдельный законопроект, проходить экспертизы, получать отзывы (например, от Общественной палаты и от регионов) и выставлять предлагаемые изменения на общественное обсуждение.

Но в данном случае власти минуют все эти ступени. Есть вероятность, что законопроект будет принят сегодня или завтра также и в третьем чтении (на этой неделе Госдума уходит на каникулы).