17 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Убытки "Винлаб" из-за кибератаки составят более 1 млрд рублей

Более 2 тыс. 100 алкомаркетов "Винлаб" не работают три дня.

Холдинг Novabev Group, которой принадлежит сеть, сообщил, что 14 июля ее атаковали хакеры, потребовавшие денежного вознаграждения, но компания предпочитает не вступать с ними в переговоры. Акции Novabev Group по итогам торгов 15 июля на Московской бирже подешевели на 5,5%.

Тем временем, каждый день простоя обходится торговой сети в 200-300 млн руб. выручки без учета других убытков. Если магазины не откроются 17 июля, убытки могут составить от 800 млн до 1,2 млрд руб. Как считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков, это серьезный удар по бизнесу.

У компании крадут данные не первый раз. В ноябре 2023 года проукраинская группировка C.A.S. сообщала, что "группировка WASSER якобы взломала инфраструктуру Novabev, в подтверждение чего выложила скриншоты почтовой переписки и персональных данных", сообщает Forbes.

В Novabev Group назвали произошедшее "масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами". Несмотря на системы защиты, мошенникам удалось нарушить работу части IT-инфраструктуры компании. Предварительно, личные данные клиентов "Винлаба" не пострадали. Специалисты компании и эксперты по кибербезопасности восстанавливают работу магазинов сети и ведут расследование ситуации.

Теги: Винлаб, хакеры, взлом


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Ранее 16.07.2025 20:15 Мск "Винлаб" подвергся беспрецедентной кибератаке

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