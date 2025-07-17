В Москве произошла массовая драка

В московском районе Ясенево произошла массовая драка.

В ней участвовали как минимум 30 человек. По словам очевидцев, все участники были вооружены. Есть пострадавшие.

Потасовка случилась на Литовском бульваре напротив детской поликлиники №42. Толпа мужчин, часть из которых бала в масках, кричали и распыляли перец друг на друга. У некоторых были ножи.

Также применили светошумовую гранату. Кроме того, в ход пустили сигнальную ракету, которая попала в человека. Злоумышленники разбежались до приезда машин Росгвардии, полиции и кареты скорой помощи. Правоохранители разыскивают участников драки.