В России замедлилась инфляция в России

С 8 по 14 июля инфляция в России замедлилась до 0,02% после 0,79% неделей ранее, сообщил Росстат.

В категории продовольственных товаров за этот период наблюдалось снижение цен на 0,17% по сравнению с прошлой неделей. Удешевление плодоовощной продукции стало более выраженным - 2,3%. Подешевел картофель (-5,9%), лук (-2,3%), капуста (-5,3%), огурцы (-5,5%) и помидоры (-1,8%). На продукты питания, исключая плодоовощную продукцию, наблюдается около нулевой рост цен (0,02%).

В сегменте непродовольственных товаров за это время цены изменились на 0,11% по сравнению с прошлой неделей. Снижение продолжается на одежду (-0,2%), обувь (-0,2%), бытовую химию.

Цены на электро- и бытовые приборы выросли на 0,20%. Темп роста цен на бензин составил 0,4%, в то время как цены на дизельное топливо остались стабильными.

Напомним, в первую неделю июля инфляция замедлилась до 0,79% - это исторический максимум для этой недели и один из самых резких недельных скачков за последние годы.