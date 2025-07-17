Один человек погиб после атаки ВСУ на Белгород

Как минимум один человек погиб после атаки Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами по Белгороду.

Ещё один получил серьезные ранения. ПВО сбила один из беспилотников, который упал на улицу Евгения Павловского. Люди начали тушить пожар, и в этот момент прогремел взрыв. Вероятно, взорвалась боевая часть БПЛА. В это время там находились местные жители — их посекло осколками.

По предварительной информации, ранены пять человек. Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями доставляют в медицинские учреждения, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в центре Воронежа из-за падения беспилотника пострадали несколько человек.