Госдума приняла закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком

Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает владельцев земельных участков бороться с борщевиком и другими видами инвазивных (чужеродных), нетипичных растений.

Согласно поправкам в Земельном кодексе, собственники любых земельных участков будут обязаны бороться с сорными и чужеродными растениями, которые наносят ущерб окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экосистем, биологического разнообразия и причиняет вред отдельным отраслям экономики. К таким растениям относится и борщевик Сосновского.

Раньше от произрастания сорных растений на законодательном уровне защищали только сельскохозяйственные земели. Земель остальных категорий это не касалось.

Ко второму чтению депутаты также уточнили, что помимо владельцев и арендаторов земельных участков борьбу с такими растениями должны вести и обладатели публичных сервитутов. Например, компании, эксплуатирующие земли под трубопроводы, линии электропередач и дороги.

Перечень опасных видов чужеродных растений, которые нужно уничтожать, будут устанавливать регионы. Новый закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

С 1 марта этого года также вступили в силу новые законодательные изменения, которые могут обернуться неприятностями для тех, кто не успел подготовиться. В частности, речь идет о правилах освоения участков и регистрации домов, за нарушение которых предусмотрены штрафы.