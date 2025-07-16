Путин в Магнитогорске поздравил рабочего с днем свадьбы и посоветовал заводить детей

Президент Владимир Путин работает сегодня в Магнитогорске. Он посетил цеха ММК, поздравил рабочего с днем свадьбы и посоветовал заводить детей.

В сопровождении министра промышленности и торговли Антона Алиханова, полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и генерального директора ММК Павла Шиляева президент осмотрел запущенный в 2024 году комплекс коксовой батареи № 12.

Объём производства новой батареи составляет 2,5 миллиона тонн сухого коксующегося угля ежегодно. Модернизация оборудования позволяет сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на более чем 11 тысяч тонн в год, обеспечить безотходное производство за счёт внедрения установки сухого тушения кокса.

Глава государства также ознакомился с цехом машиностроительной продукции. Здесь создано современное производство, которое позволит, начиная с 2026 года, обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. Цех сможет изготавливать более 10 тысяч тонн продукции в год.

После осмотра цеха Владимир Путин пообщался с работниками ММК.

Один из работников ММК рассказал президенту, что недавно женился и что они с супругой откладывают рождение ребенка в связи с отсутствием собственного жилья. "Поздравляю… То, что вы женились, это хорошо, но то, что вы откладываете рождение ребенка, это ошибка", - пожурил его президент.

"Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни", - сказал глава государства и добавил, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны. По его словам, первый ребенок у россиянок рождается обычно в 28-29 лет, а на следующих детей уже не хватает сил.

Президент также поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.