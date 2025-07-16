СК завел дело после гибели срочника на Сахалине

318-й военный следственный отдел Южно-Сахалинска возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 19-летнего срочника Данилы Миняйло на Сахалине, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Дело возбудили по статье халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть. (часть 2 статьи 293 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. 318-я военная прокуратура гарнизона также начала проверку.

Как ранее сообщал телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на родственников срочника, Миняйло призвали в армию 3 июля. Через четыре дня, 7 июля, его привезли в 441-й военный госпиталь в Южно-Сахалинске с диагнозом "тепловой удар IV степени, асфиксическая форма и обезвоживание III степени". Он впал в кому и умер в тот же день.

По словам близких погибшего, в военкомате Даниле Миняйло поставили категорию "А" — годен без ограничений. При этом кардиолог не рекомендовал ему физические нагрузки. Как сообщали сослуживцы, срочников в течение нескольких дней "гоняли без отдыха на физподготовке при температуре +35, не давая воды".