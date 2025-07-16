16 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Путин открыл участок "Дюртюли - Ачит" трассы М-12 "Восток"

Президент РФ Владимир Путин дал старт движению по участку "Дюртюли - Ачит" трассы М-12 "Восток". Президент присоединился к мероприятию в режиме ВКС.

Участок в 275 км связывает Дюртюли (Башкортостан) с поселком Ачит (Свердловская область) и является частью трассы Казань - Екатеринбург.

Скоростная четырехполосная автотрасса Дюртюли - Ачит протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. На ней создано около сотни искусственных сооружений, включая 50 путепроводов, 25 мостов и шесть транспортных развязок. Новый участок, как и вся дорога, будут благоустроены, обеспечены современными объектами сервиса, электроосвещением, стоянками, заправками и связью. Строительство велось в рамках президентского поручения о продлении М-12 от Казани до Екатеринбурга. Её предстоит продлить до Тюмени и связать с обновлённой опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока.

"На всём протяжении трассы организовано скоростное, бесшовное движение без единого светофора, благодаря чему время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза", - заявил глава государства.

Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, Республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермский край.

M-12 Восток(2025)|Фото: kremlin.ru скриншот видеозаписи

Плата за проезд по трассе Дюртюли - Ачит взимается как на рамках соответствующих пунктов, так и через бесконтактное считывание транспондеров системой "Свободный поток". Тарификация разделена на три участка: Дюртюли - Бураево (1211-1279 км трассы М-12), Бураево - Октябрьский (1279-1427 км) и Октябрьский - Ачит (1427-1487 км).

Стоимость проезда по всем трем участкам для легкового автомобиля составляет без скидок 1,713 тыс. руб., с учетом максимальной 15-процентной скидки по программе лояльности с транспондером T-Pass - 1,456 тыс. руб. Для грузовиков проезд без скидки обойдется в 2,985 тыс. руб., с ее учетом - 2,537 тыс. руб.

Альтернативными новой дороге бесплатными маршрутами, как отмечают в "Автодоре", являются Р-243 через Ижевск и Пермь, а также М-5 "Урал" через Уфу и Челябинск, сообщает Интерфакс.

Новая трасса повысит связанность Урала с Поволжьем, сократив время в пути легкового транспорта от Казани до Екатеринбурга более чем на 6 часов, грузового - более чем на 4 часа. Ее ввод позволит повысить безопасность движения на существующей сети и вывести грузовой трафик за пределы населенных пунктов, добавили в госкомпании.

Теги: м-12, трасса Восток, дюртюли, ачит


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