16 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

I Православный студенческий форум в Екатеринбурге собрал ученых и студентов страны

Молодые люди из восьми регионов России приняли участие в первом Православном студенческом форуме «Русская мысль: из прошлого в будущее» состоявшемся в Екатеринбурге накануне. Мероприятие прошло в рамках Царских дней по благословению главы Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Поддержку в организации форума оказали совет по взаимодействию Русской Православной Церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, Синодальный отдел религиозного отдела религиозного образования и катехизации, Екатеринбургская духовная семинария и Миссионерский институт Екатеринбургской епархии.

Форум "Русская мысль" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Работа форума началась с молебна. Целью мероприятия организаторы ставили организацию обсуждения актуальных тем русской религиозно-философской и общественно-культурной мысли, разработку программы по практическому участию православного студенчества в жизни общества.

В приветственном слове к участникам форума митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сказал: " Сегодня нам жизненно необходимо быть не только знатоками и носителями созидателей традиционной, Богом просвещенной Русской мыслью прошлого. Нам также необходимо генерировать сегодня такие созидательные идеи, парадигмы, мысли для настоящего и для будущего, чтобы они стали идеями созидания будущей Руси – Русской мыслью завтрашнего дня".

Митрополит Евгений на образовательном форуме ВРНС(2023)|Фото: Накануне.RU

Также участников Форума приветствовали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и заместитель главы Всемирного Русского народного собора Сергей Рудов.

Полпред, в частности, сказал: "В борьбе за суверенитет и справедливость наша страна столкнулась с серьезными вызовами. Ответить на них невозможно без опоры на историческое наследие и веру.Важно, что вы - молодое поколение понимаете значимость наших духовно-нравственных ориентиров".

(2025)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

(2025)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

(2025)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В ходе пленарного заседания по видеосвязи насыщенный и, безусловно, дискуссионный доклад представил директора Высшей политической школы имени И.А. Ильина Александр Дугин.

Прозвучал доклад на тему «К русской философии». Доклад по теме «Ценностные константы русской мысли: цивилизационные коды России» профессорп Российского Православного Университета имени св. Иоанна Богослова Вардана Багдасаряна.

Вардан Багдасарян на форуме "Русская мысль" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"Мир сегодня вступает в фазы больших конфронтаций, больших столкновений. И победить врага можно, только опираясь на наши собственные духовно-нравственные накопления, на наши собственные ценности. В этом отношении важно сформулировать то наследие, на которое мы опираемся, выстраивая новое мировоззрение России, соединив прошлое с настоящим, как заявлено конференцией, и будущее, – отметил профессор Багдасарян в общении с журналистами накануне пленарного заседания. – Важно обеспечить эстафету преемственности Русской традиционной мысли. В этом отношении, две составляющие – вызовы времени и связь межпоколенческой трансляции ценностей и смыслов – это обуславливает повестку сегодняшнего форума".

Также представили в ходе пленарного заседания доклады доцент кафедры теологии Миссионерского института Екатеринбургской епархии Павел Суслонов, студент философского факультета МГУ Семен Крымский выступил с сообщением по теме «Молодежь и облик общества».

Вторая часть форума была организована в форме секционной работы. В дискуссиях в рамках работы секций участвовали ученые специалисты в различных областях гуманитарного знания, общественные деятели и студенты уральских и московских вузов.

Заключительная часть форума прошла в форме панельной дискуссии.

Теги: русская мысль, студенческий православный форум, царские дни, митрополит евгений, профессор багдасарян


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