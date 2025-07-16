Экс-мэра Стамбула приговорили почти к двум годам колонии за высказывания в адрес прокурора

Экс-мэра Стамбула и главного политического конкурента и оппонента президента Турции приговорили к 1 году 8 месяцам колонии из-за высказываний в адрес прокурора города.

Экрема Имамоглу признали виновным в публичном оскорбление должностного лица при исполнении, а также в подстрекательстве к нападению на прокурора, передает CNN Türk.

Имамоглу виновным себя не признал и заявил о политическом характере преследования.

В 2023 году Имамоглу был в числе потенциальных конкурентов Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции – его собиралась выдвинуть оппозиционная Республиканская народная партия. В 2025 году мэра задержали по подозрению в коррупции и отстранили от должности.