Зампред Правительства России Марат Хуснуллин посетил Пермь

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин посетил с официальным визитом Пермь. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Во время визита вице-премьер и губернатор посетили строительную площадку онкологического центра. Сейчас в стране всего два центра, где пациенты могут получить полный цикл лечения в одном месте. Новый онкологический центр — третье подобное медучреждение в стране. Здесь медицинскую помощь смогут получать не только прикамцы, но и жители всей России.





В настоящий момент завершено строительство здания пансионата и центрального блока. Сейчас ведутся работы по установке вентиляции, ведутся электромонтажные работы, впереди — внутренняя отделка. В палатном блоке идут работы по устройству внутренних сетей, в ядерном — начали монтаж индивидуального теплового пункта.

Центр начнет работу в первом квартале 2027 года.