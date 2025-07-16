Житель Нижнего Тагила получил 3 года колонии за надписи на стенах домов

Житель Нижнего Тагила ближайшие годы проведет в колонии за надписи на стенах домов. Суд признал его виновным в оправдании терроризма.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, уралец действовал в начале 2024 года по указанию своего куратора, общение с которым вел в соцсетях. Он наносил надписи, оправдывающие идеологию терроризма, на здания домов в Нижнем Тагиле. Действовал он в темное время суток, стараясь оставаться незаметным для очевидцев и полицейских. Однако в дальнейшем его вычислили сотрудники регионального управления ФСБ.

По делу состоялись допросы задержанного и свидетелей, осмотры мест происшествия. Также была проведена психолого-лингвистическая судебная экспертиза.

Приговором суда тагильчанину назначено 3 года лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга заплатит крупный штраф за комментарий в интернете, в котором он оправдал действия террористов.