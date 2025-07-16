Еврокомиссия пригрозила Грузии отменой безвизового режима

Еврокомиссия официально предупредила Грузию о возможной приостановке безвизового режима. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 31 августа, до этого времени у Тбилиси, по мнению ЕК, есть время на исправление ситуации.

В Евросоюзе считают, что принятый в Грузии закон об иностранных агентах "несовместим с европейскими демократическими ценностями". Грузинские власти в ответ обвинили Брюссель во вмешательстве во внутренние дела государства, которое даже не входит в ЕС. Еврокомиссия предлагает Грузии отменить этот закон, а также запреты и ограничения, связанные с сексуальной и гендерной самоидентификацией.

Сейчас граждане Грузии имеют право 90 дней находиться без визы внутри Шенгенской зоны.