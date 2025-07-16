В Тюмени состоялась церемония вручения Золотой Звезды Героя России

В Тюмени сегодня состоялась церемония вручения Золотой Звезды Героя России. Высшей государственной награды посмертно удостоен младший лейтенант Альберт Тян. О чествовании погибшего героя сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Альберт прошел трудный жизненный путь, но на поле боя проявил главное – силу духа, мужество и ответственность за людей. Добровольно подписал контракт, участвовал в освобождении Авдеевки, Тоненького, Новоселовки, Украинска.

В ноябре прошлого года в Донецкой Народной Республике Альберт Тян возглавил штурмовые действия, вытаскивал раненых, держал оборону. Был дважды ранен. В критический момент, когда уже не мог двигаться, отдал бойцам приказ отступить и вызвал артиллерийский огонь на себя. Его решимость спасла жизни подчиненных.

"Вместе с врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенантом Дмитрием Валерьевичем Глушенковым передали звезду Героя Российской Федерации семье Альберта. Подвиг младшего лейтенанта Тяна навсегда останется в истории Тюменской области. Он доказал, что героизм – это поступки. Смелые. Осознанные. Честные. Светлая память", сообщил Александр Моор.