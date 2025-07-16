16 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Пашинян заявил о вероятном выходе Армении из ОДКБ

Выход Армении из ОДКБ — более вероятный исход, чем разморозка ее участия в этой организации, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Скорее, мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим наше участие", – сказал Пашинян.

В феврале 2024 года Армения приостановила членство в организации. Тем не менее, тогда, по крайней мере, российские дипломаты не считали, что республика может и правда отказаться от участия в Договоре о коллективной безопасности.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявлял, что Армения не собирается выходить из ОДКБ. "Ереван не уведомлял нас о выходе, они не собираются выходить, они призаморозили активность, но при этом они остаются членом ОДКБ", - сказал Панкин. Он уточнил, что если Армения до конца 2025 г. не оплатит взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то страны-участницы организации "могут рассмотреть разные сценарии", но выгонять, наверное, никого не будут.

Ранее армянские власти критиковали ОДКБ за отказ вмешаться в ситуацию в Карабахе во время армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян заявлял, что не видит смысла участвовать в силовом блоке, если он не в состоянии защитить одного из своих членов (Азербайджан в ОДКБ не входит).

Между тем, Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. "Мы обратились с заявкой на членство в ШОС. Это укладывается в логику нашей сбалансированной внешней политики", - сообщил Пашинян.

Теги: армения, одкб, никол пашинян


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