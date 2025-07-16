Армения собралась в ШОС

Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.

"Мы обратились с заявкой на членство в ШОС. Это укладывается в логику нашей сбалансированной внешней политики", - приводит "Интерфакс" заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное на пресс-конференции.

Весной 2025 г. парламент Армении окончательно утвердил законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз (ЕС). Это произошло на фоне того, что само объединение не предлагало Армении членство.