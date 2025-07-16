16 Июля 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

В Вологодской области стартовал этап стажировок участников губернаторского проекта «Герои Русского Севера»

В регионе проходит реализация аналога федеральной программы «Время Героев». Программа "Герои русского Севера" запущена в регионе по инициативе Георгия Филимонова.

«Первый образовательный модуль завершен, стартовал межмодульный период обучения: стажировки, включение в реальные процессы, погружение в управление на разных уровнях и решение задач. За каждым участником закреплен личный наставник: заместители Губернатора, главы округов, топ-менеджеры ведущих предприятий Вологодской области. Система стажировок позволит ветеранам Специальной военной операции погрузиться в социальную и экономическую специфику региона, а также закрепить свои знания и навыки на практике в гражданской специализации», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В финал региональной кадровой программы для участников Специальной военной операции вышли 35 человек. Для них уже завершился первый модуль подготовки «Государственная политика и система государственного управления», впереди – еще три: «Региональное и муниципальное управление», «Экономика и финансы», «Современные технологии управления».

Финалисты, успешно прошедшие обучение, получат дипломы гособразца и будут трудоустроены в органы государственной и муниципальной власти региона, государственные и частные компании, общественные организации. С участниками, не вышедшими в финал, проведут работу по отдельной программе: представят рекомендации по личному развитию и, при необходимости, окажут содействие в трудоустройстве.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов недавно встречался с финалистами проекта «Герои Русского Севера» и вместе с ними обсудил насущные вопросы и предложения. Бойцы Специальной военной операции представили свой гимн, а Сергей Щербаков из 347-го мотострелкового полка, Виктор Зоринов и Максим Забурненко поделились впечатлениями от первого модуля обучения.

Теги: этап стажировок, герои русского севера, георгий филимонов


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