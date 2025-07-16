Директор частного детского сада в Тюмени получала выплаты за несуществующего ребенка

В Тюмени вынесен приговор по делу о мошенничестве при получении субсидий в отношении директора частного детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.



Центральный районный суд Тюмени признал виновной 42-летнюю женщину по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

С августа 2020 по август 2024 она предоставляла в департамент образования администрации Тюмени документы на возмещение понесенных затрат с недостоверными сведениями об оказании услуг по образованию и содержанию ребенка, который фактически дошкольное учреждение перестал посещать и на детей, которые его не посещали.

Так, осужденная "наварилась" на несуществующем ребенке на 630 тысяч рублей. Ущерб бюджету подсудимая возместила. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия у виновной шестерых несовершеннолетних детей, полного признания вины, активного способствования расследования преступлению, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. в доход государства.