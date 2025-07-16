За первое полугодие в чат-бот «За безопасность 35» поступило более 600 сообщений

Итоги работы электронного сервиса «За безопасность 35» за первое полугодие 2025 года озвучил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«В первом полугодии 2025 года через чат-бот поступило 635 обращений. В результате 57 водителей были привлечены к ответственности. Сервис позволяет в несколько кликов сообщить о таких нарушениях, как вождение в нетрезвом виде, опасные маневры, в том числе выезд на встречную полосу. Работаем над тем, чтобы сделать дороги безопаснее», — пояснил Георгий Филимонов.

Чат-бот «За безопасность 35» позволяет жителям региона сообщать о грубых нарушениях правил дорожного движения. За каждый подтверждённый случай автор обращения получает вознаграждение - 10 000 рублей.

Запустить чат-бот «За безопасность 35» можно по ссылке.

Электронные сервисы для граждан развиваются в регионе по поручению Губернатора Георгия Филимонова, в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного Президентом РФ.