На День строителя центр Екатеринбурга закроют для самокатов и велосипедов

В рамках подготовки и празднования Дня строителя центр Екатеринбурга закроют для транспорта. Нельзя будет проехать даже на самокате.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, движение транспорта на центральных улицах города, в том числе по тротуарам (для средств индивидуальной мобильности и велосипедов), будет закрыто в следующие дни:

с 23:00 8 августа до 4:00 10 августа по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Пушкина;

с 6:00 9 августа до 00:10 10 августа по улице Горького, от улицы Пушкина до дома №27 по Горького.

Стоянка автотранспорта на данных участках будет закрыта. Также движение ограничат с 6:00 9 августа до 00:10 10 августа по улице Воеводина, от улицы Малышева до дома №4 по Воеводина. Организаторы просят горожан заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что на Дне строителя в Екатеринбурге пройдет бесплатный концерт Димы Билана.