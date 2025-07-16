Владимир Мазур: Ремонт автодороги Мельниково–Кожевниково–Изовка идет с опережением графика

"По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжаем ремонт региональной автодороги Мельниково – Кожевниково – Изовка. Работы идут с опережением графика", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Первый объект, который сейчас модернизируют - это 18-километровый участок от села Вороново до деревни Ерестная. Здесь дорожники уже выполнили демонтажные и земляные работы, создали нижний и выравнивающий слои покрытия из асфальтобетонной смеси, предназначенной конкретно для трасс с интенсивным движением и напряженными условиями эксплуатации. Несколько дней назад бригады подрядчика начали работы по укладке верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Второй обновляемый объект - это 13-километровый участок на границе с Новосибирской областью. Здесь ремонтные бригады уложили выравнивающий слой покрытия и начали устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Третий объект, на котором активно работают дорожники - это 11-километровый участок от села Десятово до Новопокровки.

И четвёртый объект: 14-километровый участок от Новопокровки до Кожевникова, на котором продолжается устройство выравнивающего слоя дорожной одежды.

"Также в этом сезоне построим вдоль дороги линии электроосвещения в сёлах Кожевниково и Базой", - отметил губернатор Владимир Мазур.