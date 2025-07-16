16 Июля 2025
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Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи спасли пациента от ампутации ноги, выполнив пластику трофической язвы 

Тюменские врачи спасли пациента от ампутации ноги, выполнив пластику трофической язвы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Такие операции проводят только в крупных медцентрах России.

Александр получил серьезную производственную травму более 10 лет назад. Из-за повреждения нерва чувствительность ноги резко ухудшилась, мужчина смог передвигаться только на костылях. Со временем сосуды в ноге перекрылись из-за бляшек, появились язвы.

Ампутация ноги казалась неизбежной, но в отделении гнойной хирургии ОКБ № 1 врачи сделали невероятное: первую в регионе операцию по пластике трофической язвы на пятке с помощью кожного лоскута с голени, сохранив кровоснабжение через сосудистую ножку.

"У пациента были серьезные сосудистые нарушения и кровоток был крайне плохой. Эта операция — единственный шанс спасти ногу. Без неё язва могла переродиться в рак или привести к инфекции", — объяснил хирург, подиатр ОКБ №1 Александр Рябушенко.

Длительная нейропатия осложняет процесс выздоровления, но впервые за четыре года мужчина может передвигаться без костылей.

"Главное, что из больницы я все-таки уйду на своих двух ногах, да ещё и без костылей. Спасибо докторам", - сказал Александр.

По словам заведующего отделением гнойной хирургии ОКБ № 1 Сергея Липового, такие сложные операции сегодня делают только в крупных центрах России. Теперь этот метод лечения и в арсенале тюменских врачей.

Теги: операция, врачи, ампутация ноги, пластика трофической язвы


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