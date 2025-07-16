ОАК построила 14 самолетов МС-21, но они до сих пор не сертифицированы

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") собрала уже 14 самолетов МС-21 в рамках серийного производства. Правда, самолет до сих пор не получил сертификат и поэтому не может эксплуатироваться авиакомпаниями. Еще девять самолетов находятся на ранних этапах строительства, передает РИА Новости со ссылкой на "Ростех".

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что МС-21, как и самолет "Байкал", "должны быть готовы к серийному производству в 2026 году". Как видно, он не сказал "должны быть сертифицированы", поэтому к скорому поступлению самолетов в флот авиакомпаний есть вопросы.

Пока в сертификационных испытаниях участвует только один МС-21, второй импортозамещенный борт пока только "готовится присоединиться к летным испытаниям".

Отметим, что МС-21 совершает испытательные (не сертификационные) полеты с 2019-го года. Тогда же министр промышленности и торговли (ныне – вице-премьер) Денис Мантуров заявлял, что серийное производство самолета начнется в 2021 году.