В Тюмени блогера будут судить за контент с сознательными нарушениями ПДД

В Тюменской области 19-летний блогер снимал видеоконтент с грубыми и сознательными нарушениями ПДД на автомобиле "Лада Приора", и выкладывал его в соцсети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ролики блогера собирали недовольные комментарии тюменцев, опасавшихся, что им приходится делить дорогу с такими водителями. На одном из видеороликов, молодой человек дважды выехал на встречную полосу. Им заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции.

В кабинете командира полка ДПС Госавтоинспекции Игоря Швеца блогер внезапно забыл о "бунтарстве" и начал объяснять, что правила нарушал, потому что у него скрутило живот и он ездил по городу, пытаясь попасть в больницу. На автомобиле нарушителя нет регистрационных знаков. Их он, по словам блогера, потерял во время дождя. Так ли это, выяснит суд, куда направлен административный материал в отношении водителя за езду без госномеров. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли начинающего водителя к ответственности за выезд на встречную полосу со штрафом 7500 рублей. О личности нарушителя, чей водительский стаж менее года, говорит его "послужной" список: четыре превышения скоростного режима и пять нарушений правил светопропускаемости стекол.

В ГИБДД посоветовали тюменцам сообщать о нарушении ПДД этим водителем.

"Теперь мы знаем, как его искать", - сообщили в ведомстве.