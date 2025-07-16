Франция хочет поставлять Украине свое оружие, а не купленное у США - Politico

Франция не собирается участвовать в закупке у США вооружений для передачи Украине, о чем ранее объявил Трамп, пишет Politico.

В Париже прохладно восприняли инициативу американского президента, который хочет заработать на поставках оружия для Украины. Источники издания отмечают, что Франция хочет увеличить финансирование собственной оборонной промышленности, а для этого на свои же деньги власти скорее закупят продукцию для Украины у национальных производителей, а не у промышленных гигантов США. Тем более, что тот же Трамп давит на партнеров по НАТО (в их числе – на Францию), требуя увеличить государственные расходы на оборону.

Другие европейские страны (в основном - не обладающие значительным потенциалом в оборонной промышленности) встретили предложение Трампа с воодушевлением. Например, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил по этому поводу: "Мы готовы участвовать. Конечно, мы не можем сделать это в одиночку, нам нужны партнеры, но мы готовы".