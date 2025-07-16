В России могут возбудить ещё одно дело о поставках в армию некачественных бронежилетов

В России могут возбудить ещё одно уголовное дело из-за поставок некачественных бронежилетов для армии.

"Идёт доследственная проверка лиц, которые были назначены для приемки бронежилетов в целях установления халатности в их действиях", - сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу генерального директора "ГК "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности "ГК "Пикет" Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Они проходят по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Всем троим арестованным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).