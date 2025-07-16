16 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Жители Тюменской области могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Жители Тюменской области могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В регионе социальная поддержка предусмотрена не только для льготных категорий граждан. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется независимо от наличия льготного статуса. За ней могут обратиться неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет: проживающие одиноко или проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, и (или) инвалидов первой, второй групп.

Размер компенсации — 100%, исходя из площади жилья, находящейся в собственности, но не более 50 кв. м. Численность получателей в регионе — свыше 21 000 человек.

Субсидию получают граждане, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, превышают 20% совокупного дохода семьи.

"Субсидия назначается органами местного самоуправления на шесть месяцев, предоставляется ежемесячно. Получателями субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Тюменской области являются более 20 000 семей", - сообщила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина: .

Компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 200 000 жителей Тюменской области из числа льготных категорий: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, многодетные малоимущие семьи, инвалиды и другие категории.

"Расчет компенсации производится индивидуально с учетом размера установленной льготы, фактически получаемых жилищно-коммунальных услуг, состава семьи, занимаемой площади жилья, тарифов и нормативов на коммунальные услуги. При увеличении тарифов размер компенсации увеличивается", - заявила Ирина Ожогина.

Теги: ЖКХ, субсидия, компенсация


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