В ТРЦ "Алатырь" Екатеринбурга откроется новый кинотеатр взамен ушедшего "Синема Парк"

В торгово-развлекательном центре "Алатырь" Екатеринбурга появится новый кинотеатр. Как сообщила Накануне.RU пресс-служба ТРЦ, на место ушедшего "Синема Парк" придет "Континент Синема", который уже обслуживает торговый центр "Комсомолл".

"В настоящее время уже подписано соглашение с новым оператором кинотеатра торгово-развлекательного центра. Им станет “Континент синема”. Планируется, что кинотеатр начнет работу в сентябре этого года", - передает пресс-служба.

Помимо этого, будут полностью обновлены концепция всего ТРЦ и состав арендаторов, так как, по задумке, все они должны быть ориентированы на единую целевую аудиторию.

"Мы придерживаемся наших первоначальных планов по развитию торгового центра в интересах жителей Екатеринбурга. Сейчас мы продолжаем работать над обновлением концепции “Алатыря". Что касается других изменений в рамках обновленной концепции, о них мы расскажем чуть позже, когда будут завершены все необходимые процедуры. Сейчас можем сказать, что они коснуться не только внутреннего наполнения торгово-развлекательного центра, но и его внешнего облика, а также благоустройства", - отметили в пресс-службе.